Franc moet rondkomen van afhaalfriet en juist nu krijgt hij concurrentie van een frietkraam

Vooral nu had hij wel wat extra steun van de gemeente verwacht. Steun. Géén spontane concurrentie. Sinds deze week staat er op zaterdag namelijk ineens een frietkar in Zijtaart. En dat terwijl Franc Kleijngeld juist met de verkoop van friet en snacks zijn hoofd boven water probeert te houden.

Al 28 jaar baat Franc Kleijngeld Café-Zaal Kleijngeld uit in het kleine Zijtaart. Een ontmoetingsplek voor allerhande verenigingen en clubjes. En voor mensen die gezellig een pilsje bij hem komen drinken. "Of een frietje komen eten. Dat kan je ook al heel lang bij ons afhalen. Gewoon even bellen en dan staat het voor je klaar", zegt Kleijngeld.

Foldertje in de brievenbus

Van die gezellige ontmoetingsplek is op dit moment weinig meer over. Ook Kleijngeld wordt hard geraakt door de coronacrisis. De verkoop van afhaalfriet is voor hem nu de enige bron van inkomsten. Daarom was hij ook hoogst verbaasd toen hij in zijn brievenbus een foldertje aantrof van een frietkar uit Aarle-Rixtel. Op zaterdagen ging hij friet verkopen. In 'zijn' Zijtaart.

"Hij heeft een vergunning gekregen van de gemeente Meierijstad", verzucht Kleijngeld. "Er mogen drie vergunningen worden vergeven voor verkoop, en er was er blijkbaar nog één beschikbaar in het dorp." Hij is ook boos dat de gemeente juist in deze tijd deze vergunning heeft vergeven.

Boerdonk of Olland

"Ik weet dat alle ondernemers het moeilijk hebben. De man die hier nu komt verkopen staat normaal op feestjes en partijen. Die zijn er natuurlijk ook niet. Maar waarom dan net hier?", vraagt hij zich af. "Had de beste man een plek gegeven in Boerdonk of in Olland. Plekken waar nog geen cafetaria zit."

Want Kleijngeld wil vooral duidelijk maken dat uitbreiding van het aanbod alleen maar iets is om toe te juichen. "Een kaasboer of groentenkraam. Had dáár een vergunning aan gegeven. Dan hebben we er allemaal wat aan."

Geen grond om te weigeren

De gemeente Meierijstad laat in een reactie weten te begrijpen dat Kleijngeld teleurgesteld is. "DE situatie in Zijtaart is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. We begrijpen daarom ook het gevoel dat overheerst bij de eigenaar van Café-Zaal Kleijngeld. WE hebben echter geen enkele weigeringsgrond om anders te beslissen."

Kleijngeld neemt daar geen genoegen mee. "Elke gemeente probeert op dit moment met enorme financiële middelen om ondernemers te steunen, maar vervolgens torpederen ze hun eigen beleid."Hij heeft Horeca Nederland ingeschakeld. Die organisatie is het volledig met Kleijngeld eens, zegt hij. "Maandag gaat er een bezwaarbrief naar de gemeente waarin Horeca Nederland vraagt om beter mee te denken met ondernemers." Hij hoopt dat er dan een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.

Hoop

Tot die tijd heeft hij zijn hoop gevestigd om de inwoners van Zijtaart. "Dat die gewoon bij mij blijven bestellen. Maar zuur is het wel. We zouden elkaar juist in deze tijd moeten versterken, Niet tegenwerken", besluit hij.