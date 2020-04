Weten hoe Ferry Bouman van 'Undercover' in het Turks of Italiaans klinkt? (Spoiler alert: hilarisch)

MIERLO -

Ferry Bouman, de hoofdpersoon van de populaire Netflix-serie Undercover is natuurlijk pas compleet met dik Brabants accent. Maar Netflix is een wereldwijde streamingdienst, dus kun je de Brabantse gangster nu ook horen in het Frans, Portugees, Turks of Spaans. En tsja... vertaal 'frikandellen' maar eens in al die talen...