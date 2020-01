Undercover met Frank Lammers krijgt derde seizoen op Netflix

Wanneer de opnames van het derde seizoen beginnen, is nog niet bekend. Het tweede seizoen van Undercover is waarschijnlijk komende lente te zien op Netflix. Rico Verhoeven zal dan ook meespelen, als bodyguard van drugscrimineel Ferry Bouwman (gespeeld door Lammers).

Ook de vertrouwde gezichten Kim de Rooij (Anna Drijver) en Bob Lemmens (Tom Waes) keren terug. Waar het in deel één nog over illegale drugshandel ging, draait het in seizoen twee om illegale wapenhandel. Welk onderwerp in het derde seizoen centraal staat is nog niet bekend.

Ongekend succes

De eerste serie van Undercover was een ongekend succes. De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover dit jaar het populairst was onder de Nederlandse kijkers. Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouwman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in Lommel.

De trailer van Undercover, seizoen één: