Undercover met Frank Lammers is populairste serie onder Netflixkijkers

Undercover, de Netflixserie met Frank Lammers in de hoofdrol, is een ongekend succes geworden dit jaar. De streamingdienst maakte maandag bekend dat het eerste Nederlands-Vlaamse programma van het platform dit jaar het populairst was onder haar kijkers.

Netflix heeft een lijst van de top tien populairste series in 2019 onder Nederlandse gebruikers gepubliceerd. Daarin is te zien dat de dramaserie van de Eindhovense acteur internationale hitshows als 'La Casa de Papel' en '6 Underground' aftroeft.

Lammers kruipt in Undercover in de huid van de Brabantse drugsbaron Ferry Bouman, die vanaf een camping een XTC-imperium runt. Na het succes van seizoen één, dat dit jaar in première ging, volgt in mei 2020 het vervolg.

