Elf mensen negeren coronavoorschriften in Etten-Leur, voorzitter politievakbond verontwaardigd

De politie controleerde in Etten-Leur of mesnen zich hielden aan de coronavoorschriften (foto: Facebook politie Weerijs).

"Het is van het grootste belang dat iedereen zich houdt aan deze regels", benadrukt een van de agenten. "Natuurlijk begrijpen wij dat het ontzettend lastig is om zoveel binnen te moeten blijven, maar alleen samen kunnen we corona verslaan." Daarom roept hij iedereen nogmaals op om zich aan de regels te houden. "Houd afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. Hoe lastig dat ook is."

'Ik begrijp hier niets van...'

"Doe het niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de mensen om je heen", benadrukt de agent. "De kwetsbare mensen en ook voor alle hulpverleners die alles doen om iedereen veilig en gezond te houden."

Op Twitter spreekt voorzitter Maarten Brink van politievakbond ACP zijn verontwaardiging uit over de mensen die in Etten-Leur de coronavoorschriften massaal negeerden. "Ik begrijp hier niets van", verzucht hij. "Terwijl geliefden om ons heen vechten voor hun leven en anderen sterven, ga je gewoon fijn samenscholen..."

