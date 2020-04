Pas op als je in de zon gaat zitten: 'Voordat je het weet ben je verbrand'

Let op als je deze warme lentedagen lekker in de tuin of op het balkon doorbrengt. De zonkracht is al behoorlijk sterk en voordat je het weet ben je verbrand. Dat zegt meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza.

Bij onbewolkt weer is de zonkracht donderdag 4.3. “Dan kun je met een half uurtje al verbrand zijn”, zegt Eijke. “En bij mensen met een lichte huid en rood haar bijvoorbeeld, gaat het nog sneller.”

Piek in juni

Het klinkt vroeg: het is pas begin april en nu al een waarschuwing niet te verbranden. Toch valt dat wel mee. “De zonkracht is nu ongeveer even sterk als in september. De piek is in juni, dan is de zonkracht 6 of 7 en daarna bouwt het weer af.”

Alle reden om je in te smeren dus, voordat je de zon in gaat. Vooral tussen elf uur 's morgens en drie uur 's middags, zegt Eijke. “Het is sowieso verstandig om niet al te lang de zon in te gaan. Een beetje vitamine D opdoen is natuurlijk prima, maar heel lang in de zon is gewoon niet goed voor je huid. Zéker niet onbeschermd.”