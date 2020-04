Mannen die slapende Bredanaar door het hoofd schoten, moeten twintig jaar de cel in

De twee mannen die in januari 2018 een man uit Breda in zijn slaap door het hoofd schoten, moeten allebei twintig jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant donderdag bepaald.

De rechtbank achtte bewezen dat Anel B. (27) en Azedine A. (26) hun vriend Soufian hebben beschoten, toen hij lag te slapen op de bank. Ze zijn schuldig bevonden aan het medeplegen van moord. Omdat het slachtoffer lag te slapen, is er volgens de rechtbank geen sprake van een 'opwelling'.

Bovendien is er na de moord in de flat een iPhone gevonden waarop een WhatsAppgesprek stond dat een van de verdachten met zijn vriendin voerde. Daarin kondigde hij aan dat ze Soufian zouden doden.

De voorzitter van de rechtbank sprak van een 'kille en geplande liquidatie van iemand die zich als vriend van de verdachten veilig waande in hun omgeving.' Het precieze motief voor de liquidatie blijft volgens de rechtbank onduidelijk.

Pistool en revolver

Het slachtoffer werd op een dinsdagmorgen in januari dood gevonden in een flat aan de Roeselarestraat in Breda. Hij bleek terwijl hij sliep met een revolver én een pistool door zijn hoofd te zijn geschoten.

Anel B. en Azedine A. kwamen al snel als verdachten in beeld. Ze sloegen op de vlucht bij een routinecontrole van de politie. Een achtervolging leidde toen naar het appartement in de flat aan de Roeselarestraat. Toen een arrestatieteam van de politie daar een inval deed, werd ook het lichaam van het slachtoffer gevonden.

In de auto waar B. en A. in zaten bij de controle, werden drie wapens gevonden. Waaronder de het pistool en de revolver waarmee Soufianis gedood. Het is volgens de rechtbank niet meer te achterhalen wie met welk wapen schoot en wie dus het dodelijke schot heeft gelost. Wel is duidelijk geworden dat het slachtoffer kort achter elkaar en van dichtbij door het hoofd is geschoten. Daarom zijn Anel B. en Azedine A. allebei schuldig bevonden aan de moord.

Zwaargewond

Bij hun aanhouding raakten B. en A. zwaargewond doordat ze volgens de politie van het balkon sprongen. Het tweetal zegt zelf vol er door de politie vanaf geschoten te zijn. Volgens de rechtbank zijn de aanhouding echter geen fouten gemaakt. De val van het balkon heeft voor beiden heftige gevolgen gehad maar 'ze hebben er zelf voor gekozen over het balkon te klimmen', zei de rechter.

