Heijmans werkt door ondanks de coronacrisis en de grote baas is daar trots op

"Er zit hier bijna geen kip meer." Heijmans-topman Ton Hillen heeft met de coronacrisis bijna alle medewerkers van het hoofdkantoor in Rosmalen naar huis gestuurd. Maar zelf zit hij er nog elke dag. "Zo zijn we nou dit bedrijf aan het sturen."

Met een jaaromzet van anderhalf miljard en pakweg 4500 medewerkers hoort Heijmans bij de grootste Nederlandse bouwbedrijven. Met een stratenmaker als oprichter in 1923 hoort Heijmans ook thuis in het rijtje echte Brabantse bedrijven. Hillen werkt er al jaren, sinds 2016 als chief executive officer, zeg maar de grote baas.

Niet altijd makkelijk

Het was niet altijd makkelijk. In 2008 zat de vastgoedcrisis de bouwers internationaal dwars. In de jaren rond 2016 ging het bouwbedrijf door een eigen crisis en daarna waren er nog de problemen met stikstof en PFAS. En dan nu het coronavirus met uitzicht op een recessie, dit jaar en wellicht ook nog de komende jaren.

Op de bouw houden de mannen van Heijmans anderhalve meter afstand.

Vorig jaar had Heijmans voor het eerst met corona te maken. De zonnepanelen die het bedrijf in China koopt, waren minder makkelijk te krijgen. Dat corona ook naar Nederland zou komen, daar heeft Hillen toen niet aan gedacht.Van achteren kan je een koe in de kont kijken. Nu is het makkelijk praten.

"Hadden we toen anders moeten reageren? Van achteren kan je een koe in de kont kijken. Nu is het makkelijk praten. Als we toen al gezegd hadden dat iedereen anderhalve meter afstand moest houden, had niemand het gedaan."

Toen de uitbraak in Italië een feit was, net voor de carnaval in Brabant, werd duidelijk dat corona ook voor Europa en Nederland gevolgen zou krijgen. "Toen gingen alle seinen op rood," zegt Hillen. "Als mensen met koorts terugkwamen uit de wintersport, moesten ze thuisblijven. Sinds dat moment hebben we elke ochtend om acht uur corona-overleg met acht topmensen van het bedrijf."

Zelf aan het stuur

Hillen kan de situatie vergelijken met een eerdere crisis, de 'eigen' Heijmans-crisis in 2016 toen het bedrijf in zwaar weer zat. "Toen waren we bezig het bedrijf te redden. Maar toen zaten we wel zelf aan het stuur. Nu heeft het kabinet de leiding. De regering neemt de beslissingen en daar moeten wij mee omgaan."

Alle Heijmans-medewerkers krijgen een brief van de grote baas.

Net voor de Pasen heeft Heijmans een brief de deur uitgedaan om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet. "Ik moet communiceren met m'n mensen. Ik maak vlogs. Ik ga de bouwplaatsen op. Dat heeft een bedrijf nu extra nodig."

En er moeten beslissingen worden genomen. "Als je anderhalve meter afstand moet houden, zijn er meer schaftketen nodig op de bouwplaats. Als de grenzen dichtgaan, verdwijnt een deel van onze buitenlandse werknemers. Die willen bij hun familie zijn. Begrijpelijk, maar dat moet je wel opvangen."

Cash is king in dit soort tijden.

"Je wilt veilig werken. Dus mensen met een loopneus blijven thuis. Dan heb je opeens een ziekteverzuim van tien procent. Dan moet er wel gekeken hoe je door kunt werken. Maar... het lukt. Ik ben hartstikke trots op mijn organisatie. Alleen doe je niets."

Een paar weken geleden besloot Hillen dat de aandeelhouders over 2020 geen dividend krijgen. "Dat doe je natuurlijk niet graag. Maar het is crisis. Dan hou ik dat geld liever in het bedrijf. Cash is king in dit soort tijden."

Maar Hillen zoekt ook naar nieuwe kansen. "We hebben een onderhoudscontract voor Schiphol. Daar staan nu vijf van de zeven terminals leeg. Dan zou het toch erg handig zijn om heel veel van dat werk nu te doen? Zonder dat je reizigers in de weg loopt."

Een Heijmans-bouwplaats.

"We doen heel veel in de wegenbouw. Dat is altijd in het weekend en 's nachts. In deze tijd is er veel minder verkeer dan kan dat misschien wel overdag. Dat is veel veiliger en efficiënter."

"Ik moet niet gaan zitten wachten. Het werk komt niet naar je toe. Maar dat schakelen, dat vind ik leuk! "

Ik maak me zorgen én ik kijk wat we zelf kunnen doen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgerekend dat de coronacrisis in de bouw 40.000 arbeidsplaatsen kan kosten. Hillen maakt zich daar zorgen over. "Er zijn al tienduizenden banen verdwenen uit de sector. Die mensen hebben we eigenlijk hard nodig. Wegen moet je toch aanleggen, Nederland heeft nog steeds huizen tekort."

En dan vat hij het gesprek in één zin samen: "Ik maak me zorgen én ik kijk wat we zelf kunnen doen."