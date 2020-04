Nieuwe aanpak eikenprocessierups: bestrijdingsmiddel wordt in bomen gespoten

"Mijn kinderen zaten helemaal onder de bulten als ze thuiskwamen, dus ben ik na gaan denken", vertelt Toon Meulendijks van Kuub Grondwerken. Hij klopte aan bij zijn buurman Peter van de Laar, die manager is bij Van Eck Bedrijfshygiëne.

"In Spanje vonden we een methode die ze daar gebruiken om de dennenrups te bestrijden. Dit middel werkt ook fantastisch voor de eikenprocessierups", vertelt Meulendijks.

Bij deze nieuwe methode wordt de boom niet van buiten, maar van binnenuit behandeld. Door een biologisch bestrijdingsmiddel via een injectie toe te dienen in de boom. Het middel wordt daarna via de sapstroom van de eik opgenomen in de bladeren. "Het bestrijdingsmiddel zit daarom niet op, maar in het voedsel van de rups", legt Lex Kneppers van Van Eck Bedrijfshygiëne uit. "Nog voor ze brandende haren krijgen, kunnen we ze bestrijden."

Bekijk de video over de nieuwe methode:

Om de nieuwe methode te mogen gebruiken moesten de bedrijven wel een ontheffing regelen. "Wij zijn de eersten die dat hebben gedaan."

De injecties zullen geplaatst worden op twintig procent van de bomen in de gemeente. "Dat is bijvoorbeeld bij scholen, speelplaatsen, supermarkten en belangrijke fietsroutes", zegt Toon Meulendijks. Daar blijft het niet bij, nog zo'n zeventig procent van de bomen wordt beneveld. Zo worden de bomen ook van de buitenkant voorzien van een laagje bestrijdingsmiddel."

Uiteindelijk worden bijna alle bomen, behalve die in de natuur, behandeld. "Geen eikenprocessierupsen meer is een illusie, een utopie, maar we gaan het wel proberen", besluit hij vol trots. De nieuwe methode zou ook minder gevolgen moeten hebben voor andere dieren.