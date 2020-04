Jos en Pieta vierden hun gouden huwelijk dubbel, hun diamanten feest staat in het teken van corona

Ze hadden het zich heel anders voorgesteld. Jos en Pieta de Laat uit Lennisheuvel bij Boxtel zijn donderdag zestig jaar getrouwd. Het zou een heel groot feest worden met familie en vrienden. Maar corona gooit roet in het eten. Toch is er een beetje feest, met zwaaiende klein- en achterkleinkinderen op afstand achter glas. Wel mist Pieta heel erg dat ze hen niet kan knuffelen.

"Ik vind het prachtig", zegt Pieta, als ze met haar man Jos in de deuropening zit. De hele straat is versierd en de buren hebben spandoeken opgehangen om het diamanten echtpaar te feliciteren. Twee dames spelen op de accordeon liedjes als 'Lang zullen ze leven'. Even later komt er een heuse disco om een bescheiden feestje te bouwen.

Op de koffie

Ook burgemeester Ronald van Meygaarden komt het echtpaar, op anderhalve meter afstand, feliciteren. Normaal gesproken komt hij op de koffie en maakt een praatje met het bruidspaar. Nu feliciteert hij bij de voordeur en overhandigt hij de ingelijste trouwakte. "Maar ik kom zeker een keer terug om op de koffie te komen", zegt de burgemeester, na een kort bezoekje.

Toen het echtpaar de Laat vijftig jaar was getrouwd moesten ze zelfs twee feesten geven, anders konden ze de gasten niet kwijt. Jos de Laat is al heel zijn leven actief bij voetbalclub LSV. Het stel is bijzonder geliefd in de buurt, omdat ze altijd voor iedereen klaar staan.

"Het is niet anders, we moeten ons allemaal aanpassen", zegt zoon Willy de Laat. "Wel leuk dat er toch wat gebeurt en dat de burgemeester kon komen. Pa leeft helemaal op. Ze zitten al weken in een coconnetje en en nu komen de mensen toch naar hun toe." Samen met zijn twee zussen, hun drie kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen wordt het toch nog een bescheiden familiefeest.