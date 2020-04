Glazenwasser Dave haalt met zijn hoogwerker bewoners uit brandend verzorgingshuis

TILBURG -

Glazenwasser Dave Verschuren was donderdagmiddag net klaar met werken bij winkelcentrum Heyhoef in Tilburg toen er plotseling brand uitbrak bij verzorgingshuis Reyshoeve. Daar bracht hij met zijn hoogwerker zeker tien bewoners in veiligheid. "Ik ben blij dat ik in de buurt was."