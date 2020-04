Brabant is op slot, dan halen we de toeristen hier gewoon virtueel naartoe

Toeristen naar Brabant halen, dat is het hoofddoel van VisitBrabant. Maar de uitagenda op de website is op het moment helemaal leeg. En toeristische campagnes zijn op een laag pitje gezet. Als je in tijden van corona een kijkje in Brabant wilt nemen, doe je dat virtueel.

“We kunnen de mensen nu niet oproepen om naar Brabant te komen", zegt Tamara Ernst van VisitBrabant. ”Maar er zijn zoveel virtuele initiatieven in onze sector en die hebben we op een rij gezet.” Op die manier krijgen mensen toch het gevoel dat ze in Brabant zijn.

De website van VisitBrabant biedt een overzicht van wat je allemaal van thuis uit in Brabant kunt beleven. Een greep uit de mogelijkheden:

Ook staan er al mini-documentaires over de Tweede Wereldoorlog in het overzicht, om straks op 4 en 5 mei thuis de oorlog te kunnen gedenken en de vrijheid te vieren.

Anderhalve meter

Het is maar een greep uit de vele virtuele initiatieven in Brabant. ”De lijst is nog lang niet compleet en we passen hem ook voortdurend aan”, zegt Tamara Ernst. “We doen het niet alleen voor de toerist van buiten, maar ook voor de Brabanders die zo trots zijn op hun provincie.”

Bij VsitBrabant kijken ze ondertussen ook naar de toekomst. Want eens zal Brabant weer open gaan en misschien gaat dat in kleine stapjes. “Daarom zijn we nu samen met de toeristische sector al aan het nadenken hoe we de toerist kunnen straks bedienen in een anderhalvemeter-samenleving.”