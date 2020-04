Fruit voor truckers tijdens coronacrisis: 'We dachten eerst aan een gehaktbal, maar dit is gezonder'

“We merken dat de chauffeurs het nu moeilijk hebben”, zegt Loet Hüttner van Logistiekconcurrent. “Ze hebben het heel erg druk, vooral in de foodsector. En die komen op plaatsen waar ze normaal een lekker een kopje koffie krijgen of naar de wc mogen. Maar dat kan helaas nu niet.”

“We dachten eerst we kunnen ook een bal gehakt geven. Dat zal bij de chauffeurs vast meer gewaardeerd worden”, aldus Loet. “Maar daar zitten geen vitaminen in. Met een stukje fruit dragen we ook nog bij aan de gezondheid van de chauffeurs.”

Bekijk in de video hoe de vrachtwagenchauffeurs reageren op de tasjes met fruit: