Gemeenten zijn het zat: ‘Geen waarschuwing maar meteen boete bij overtreding coronaregels’

"De tijd van waarschuwen in de Langstraat-gemeenten is voorbij", zo stellen de gemeentes.

De bekeuringen voor het overschrijden van de geldende corona-veiligheidsregels zijn niet mals. Voor jongeren onder achttien jaar is dit 95 euro. Boven achttien jaar kost een overtreding 390 euro.

Namens de Langstraat-gemeenten laten de burgemeesters Marina Starmans, Hanne van Aart en Nol Kleijngeld weten: “Het overgrote deel van de inwoners in de Langstraat gedraagt zich uitstekend en daar zijn we heel erg blij mee. Echter zijn er ook inwoners die zich niet aan de maatregelen houden. Na dagen van waarschuwen en een enkele boete draaien we dit per direct om. We waarschuwen niet meer, we leggen direct een boete op. In de hoop dat zelfs de meest hardleerse inwoners zich aan de maatregelen gaan houden zodat we uiteindelijk elkaar veilig en gezond houden.’’