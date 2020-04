Corona of niet, het werk op de bouwplaats gaat gewoon door

Op de bouwplaats langs de Velmolenweg in Uden wordt hard gewerkt. Er wordt gegraven, geschuurd en gezaagd. Want de woningnood is hoog, dus die huizen moeten gewoon op tijd af zijn.

De anderhalve meter afstand moet ook op de bouw in acht worden genomen. Er is zelfs iemand speciaal aangewezen om in de gaten te houden of dat wel gebeurt. Timmerman Sjaak de Wit houdt zich er goed aan, toch lukt het niet altijd: "Een plaat van drie meter kan ik niet in m'n eentje omhoog houden."

Vijf minuten bij elkaar staan

Mocht het toch nodig zijn om dicht op elkaar te gaan staan, dan mag dat volgens de richtlijnen van Bouwend Nederland maar vijf minuten duren. Ook werkt iedereen altijd in dezelfde koppels, om zo de verspreiding te beperken. Schaften gebeurt niet alleen in de keet, maar een aantal huizen die nog niet verkocht zijn, zijn ook ingericht als kantine. Zo is het personeel verspreid en zit iedereen ver genoeg uit elkaar terwijl de botterhammetjes worden gegeten.

