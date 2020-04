Brand in zendmast in het centrum van Nuenen

De brand woedde in een zendmast in het centrum van Nuenen Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

In het centrum van Nuenen heeft donderdagnacht brand gewoed bij een zendmast. Rond drie uur kreeg de brandweer een melding dat de mast 'van beneden tot boven' in brand stond.

De brandweer was snel aanwezig en kon het vuur blussen. Er moest wel een hoogwerker uit Eindhoven ingezet worden.

Voet van de mast

De brand zou volgens een ooggetuige ontstaan zijn aan de voet van de mast en dus niet in bijvoorbeeld de elektriciteitskast.

De politie onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan.

Liessel

Vorig weekend ontstond er ook al een brand in een telefoonmast in Liessel. Daar werden in de omgeving leuzen tegen de komst van 5G ontdekt. Vandaar dat er daar rekening gehouden wordt met opzet.

