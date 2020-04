Jongeren in West-Brabant hardleers, in een dag tijd meer dan 70 boetes omdat ze geen afstand houden

De politie in West-Brabant heeft donderdag tientallen boetes uitgeschreven aan jongeren, die zich niet hielden aan de coronamaatregelen en ondanks waarschuwingen toch in groepjes de straat op gaan.

In Steenbergen werden tien jongeren beboet, die met z'n allen langs de waterkant stonden. Een aantal probeerde te vluchten toen ze agenten te water zagen. Uiteindelijk werden ze toch gesnapt, maar daarbij gaven sommigen een valse naam op. Agenten hebben zeven boetes uitgeschreven voor het negeren van de coronamaatregelen.

Agenten hebben donderdagavond in Bergen op Zoom maar liefst 42 boetes uitgedeeld, vanwege het negeren van het samenscholingsverbod. Bij de Galderse Meren in Breda zijn elf jongeren op de bon geslingerd, omdat ze samen aan de waterkant lagen, zonder voldoende afstand te houden. Woensdagavond en -nacht deelden agenten elf boetes uit in Etten-Leur aan mensen die zich niets aantrokken van de coronavoorschriften.

In Roosendaal is een man van 37 opgepakt, toen die te dicht bij een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) stond en hem bij een ruzie in het gezicht sloeg. De handhaver sprak daar een groep jonge mannen aan, die aan de rand van een voetbalveld bij elkaar zat. Dat gesprek verliep in eerste instantie gemoedelijk, totdat de verdachte zich ermee kwam bemoeien.

In zo'n 24 uur tijd tellen we daarom ruim zeventig jongeren die alleen al in West-Brabant een boete hebben gekregen voor het negeren van de coronamaatregelen.