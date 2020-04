Elf jongeren trekken zich niets aan van coronavoorschriften en krijgen bekeuring

BREDA -

Elf jongeren zijn donderdag op de bon geslingerd omdat zij samen aan het chillen waren bij de Galderse Meren bij Breda. Zij trokken zich niets aan van de geldende coronavoorschriften. Ook in Bergen op Zoom was het donderdagavond goed raak. De politie meldt dat daar liefst 42 keer een bekeuring is uitgedeeld vanwege het negeren van het samenscholingsverbod.