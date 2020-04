Ondernemers worstelen met de nieuwe werkelijkheid van de anderhalvemeter-economie

Dat het voor de ene sector lastiger is dan voor de andere is duidelijk. De horeca en culturele wereld hebben het moeilijk omdat ze het vaak moeten hebben van grote groepen mensen.

Johan de Vos spreekt namens Koninklijk Horeca afdeling Breda. Volgens hem kunnen de kosten een probleem vormen. "Ondernemers zijn hier nu niet aan het investeren om hun zaak aan te passen. De meesten zijn al blij als ze financieel overeind blijven terwijl de deuren dicht blijven. Die denken er nu niet aan om geld in de zaak te stoppen."

Mogelijkheden

Toch zijn er wel mogelijkheden om in de horeca te functioneren met de anderhalvemeter-maatregel. Zo zijn er steeds meer restaurants waar ook eten afgehaald of bezorgd wordt. "Cafébazen brainstormen wel over mogelijkheden om ruimte te creëren zoals hoeken en nissen maken en tafels eruit", weet De Vos.

De vervoerssector heeft het ook lastig. Een plastic scherm tussen taxichauffeur en passagier is een praktische oplossing om elkaar te beschermen tegen besmetting. Vervoerder TCB in Veldhoven heeft inmiddels twee tourbussen coronaveilig gemaakt. "Passagiers mogen alleen nog naast het raam zitten en plastic schotten achter het hoofd voorkomen dat iemand in je nek hoest", vertelt directeur Gert-Jan Lommers.

Het bedrijf telt 30 bussen heeft 95 procent minder omzet dan anders. "Dit weekend gaan we rijden met deze twee bussen. Toen ik las over een bus waarin 38 passagiers bekeurd werden voor ieder bijna 400 euro, wist ik dat ik met een oplossing moest komen . Nu kunnen er maximaal 25 reizigers veilig mee, maar dat is in ieder geval iets."

Er zijn ook bedrijven die ineens opbloeien in onze nieuwe wereld waarin thuisblijven het advies is. Met vrijwel alle bedrijven die spullen of diensten verkopen die het thuiswerken comfortabeler maken gaat het goed.

IT-bedrijf SUITIT in Eindhoven heeft een heel goede maand achter de rug. "Wij leveren laptops die we helemaal installeren volgens de wensen van een bedrijf en die sturen we dan naar hun werknemers zodat ze alleen maar hoeven in te loggen en thuis aan de slag kunnen", vertelt ondernemer Otto Lodewijk.

Het kantoor van Otto is nu ook gesloten. "Iedereen werkt thuis en de productie is alleen maar gestegen en verloopt onverwacht soepel. Dat is ook een eyeopener voor ons. Dat gaan we na de lockdown erin houden. Er zullen altijd mensen op kantoor aanwezig zijn, maar wel minder. Ook wordt onze kantoortuin minder massaal, want we zien dat thuiswerken zonder afleiding door collega's, effectiever is."

De Bredase retaildeskundige Paul Moers weet dat veel ondernemers zullen omvallen. "Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. We zijn de afgelopen jaren zo gruwelijk verwend, het geld bleef maar rollen. Nu komen de ware ondernemers bovendrijven. Wees creatief. Ik zag laatst een kapper die zijn zaak verhuurde als opslagruimte. Ik las over een online pubquiz waarbij de kroegbaas snacks en drankjes bij de deelnemers bezorgde."

Onzekerheid

In Breda zoekt ondernemer Maarten Lammertink nog zijn weg in de nieuwe coronawereld. Maarten levert spullen voor evenementen en festivals en heeft een pop-upbar, 'Biertuin' in Breda.

"Ik maak plannen voor als er weer tien mensen bij elkaar mogen staan en plannen wanneer er honderd gasten in een ruimte mogen zijn. Zo kan ik silentdisco-koptelefoons verhuren als kleine huisfeestjes weer mogen en je niet de hele buurt wil laten meegenieten. Maar de onzekerheid waar we heen gaan, maakt het inspelen op de situatie lastig. Ik heb gelukkig lage doorlopende kosten, ik zing het wel even uit. Maar er zijn genoeg collega's in paniek."