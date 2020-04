Geen coronastilte bij accountantskantoren: ondernemers kloppen massaal aan voor hulp

“We moeten alle zeilen bijzetten”, zegt Frans Raijmakers van Brabant Accountants en Belastingadviseurs in Uden. En Bij van Oers Accountancy & Advies in Breda hebben ze zelfs een speciale taskforce opgezet. “Die moet bedrijven helpen die echt in de knel zitten.”

Uitdaging

De overheid heeft een pakket steunmaatregelen voor het bedrijfslevens afgekondigd. Een groot en ingewikkeld pakket, dat voortdurend verandert. “Het is ook voor ons een hele uitdaging om de nieuwe regels bij te houden”, zegt directeur Martin van Dijke van Van Oers.

Van Dijke hoort schrijnende gevallen. ”Een horecaondernemer heeft net voor de crisis geïnvesteerd in een tweede zaak op een mooie locatie. Dat was toen een verstandige zet. Nu zit hij zonder omzet en met veel personeel. Voor zo iemand is het heel lastig.”

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren, denkt Van Dijke. “Ze hebben nu helemaal geen inkomsten. En het is de vraag voor hoelang.” Want zelfs als de maatregelen versoepeld worden is het niet zeker of de horeca weer open kan. “Want hoe moeten zij werken in een anderhalve meter-samenleving?”

Ook ons belang

Als de problemen bij een klant echt heel groot zijn, wordt de speciale taskforce ingezet. “We kijken dan samen met ondernemers naar scenario's om de continuïteit te waarborgen. Wat kan hij bijvoorbeeld doen om toch in aanmerking te komen voor steun van de banK?” De taskforce werkt tegen gereduceerd tarief. “Als wij een bedrijf kunnen helpen om overeind te blijven, dan hebben wij een klant behouden. Dat is ook in ons belang. “

Ook bij Brabant Accountants in Uden staat de telefoon niet stil. Het is normaal al een drukke tijd in deze periode, vanwege het opmaken van jaarrekeningen en het doen van belastingaangiftes. “Veel van dat werk stellen we nu maar even uit, zegt Frans Raijmakers. “We krijgen daarvoor veel begrip van onze klanten.”

Extra complicatie is dat het bedrijf ook zelf de gevolgen van de corona-crisis ondervindt. Met vestigingen in Uden en Gemert zit het kantoor in de zwaarst getroffen regio. “We hebben medewerkers die ziek zijn, maar ook collega’s met ernstig zieken of sterfgevallen in de familie.”