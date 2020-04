Buschauffeurs nemen met een laatste applaus afscheid van collega Toon die overleed aan corona

Zo'n dertig chauffeurs in vijf bussen, allemaal houden ze anderhalve meter afstand van elkaar. Ze rijden achter de rouwauto aan om Toon naar zijn laatste rustplaats te brengen. "Het is heel moeilijk zo", vertelt een van de chauffeurs. "Je kan eigenlijk niet op een waardige manier afscheid nemen van een zeer geliefde collega."

"Toon was een man vol humor", vertellen de chauffeurs op de parkeerplaats van het uitvaartcentrum in Veldhoven. "Hij was gelaten, rustig en hij nam alles met een korreltje zout. Hij had ideeën in zijn hart. Hij was heel begaan en heel betrokken."

Normaal zouden de chauffeurs bij de uitvaartdienst zijn. "Daar vormen we dan een erehaag", zegt de buschauffeur. Nu was die erehaag op de parkeerplaats. Met een laatste applaus namen ze afscheid van hun collega Toon. "We missen hem heel erg."