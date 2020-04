Stuur een kaartje naar Denise want door de coronacrisis mag ze niet naar de dagbesteding

Denise van Geffen (22) heeft een verstandelijke beperking. Ze woont begeleid op zichzelf in Oisterwijk, maar mag door het coronavirus voorlopig niet naar haar werk en geen bezoek ontvangen. Je kunt haar een hart onder de riem steken door haar een kaartje te sturen, want die krijgt ze graag.

Normaal is Denise de hele dag onder de pannen. Ze werkt op een manege in Tilburg voor mensen met een beperking. Daarnaast werkt ze nog drie dagen op een zorgboerderij, waar ze voor de geitjes zorgt. Maar nu doet de begeleiding van de dagbesteding dat zelf.

“Ben helemaal gek op dieren”, vertelt ze aan Omroep Brabant. “Dus nu mis ik ze echt enorm. Op 23 april worden de geitjes één jaar oud. Ik zou de stal gaan versieren en een feestje bouwen, maar dat gaat nu niet door.”

En dus vult Denise haar dagen anders in. Wandelen, boodschappen doen, stoepkrijten en oefenen met fotograferen. Maar leuk is anders. Haar ouders kan ze namelijk op gepaste afstand zien, maar even knuffelen zit er ook niet meer in. “Ze komen wel speciaal naar me toe om te wandelen. Maar ik mis ze echt enorm.”

Kaartje sturen?

Denise stuurt en ontvangt heel graag kaartjes. Wil jij haar een hart onder de riem steken? Dat kan naar dit adres:

Denise van Geffen

Prinses Amaliahof 41

5061CX Oisterwijk