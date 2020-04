'De tank moeten we verplaatsen', Oorlogsmuseum wordt anderhalvemeter-proof

De fietsbrug dwars door het museum is drie meter. "Toen we dat beseften hadden we hier wel een geluksmomentje", vertelt de museumdirecteur. "We gaan volgende week beginnen met het wegslepen van wat grote wagens. Zo moet de Russissche T55 tank weg, anders lopen de mensen te dicht bij elkaar."

Hele lijst

Er zullen nog meer voertuigen verplaatst moeten worden. "We hebben een hele lijst gemaakt en daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag. Ik verwacht dat musea pas op 1 juni de deuren weer mogen openen. Dat gaan we halen."

Ruim baan in Oorlogsmuseum Overloon (Foto: Jacques Hendrix)

Iedere dag dat een museum gesloten blijft, doet een beroep op de financiële reserves. "We redden het nog wel, maar de bodem komt steeds dichterbij. Ik vrees dat kleine musea in monumentale panden voor een onmogelijke opgave staan om doorgangen van anderhalve meter te creëren."