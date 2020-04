'Hoog tijd voor de meest over de top kerstshow aller tijden', vinden zingende zusjes Loes en Renée

“We dachten: het is Pasen dit weekend, laten we kerst gaan vieren.” De zingende zusjes Loes en Renée Wijnhoven uit Sambeek, artiestennaam Clean Pete, is niets te dol. Zeker in deze tijd waarin ze nergens hun kunsten kunnen vertonen. Behalve in hun huiskamer. En dat gaan ze zaterdagavond dan ook doen. In, ja echt, in kerststijl, al is het buiten nog zo warm.

“Het begon als een grapje, maar we hebben er erg veel zin in”, vertelt Loes. De kerstkleding, kerstversiering en kerstsneeuw liggen al klaar want ze nemen hun optreden zeer serieus. "Kerst is het gezelligste feest na carnaval en gaat voor ons altijd door. We waren ons eigenlijk al aan het voorbereiden op onze nieuwste kerstshow toen we op het idee kwamen die live te gaan streamen", leggen de zangeressen uit in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Succesvolle tournee

Voor de nummers putten ze uit hun kerst-cd 'Gloria', die vorig jaar uitkwam en waarmee ze met succes hebben opgetreden in Nederland en België. “En die vijf sterren kreeg van de Volkskrant”, klinkt het triomfantelijk uit de mond van de ene helft van de 29-jarige tweeling.

In deze video krijg je alvast een beetje kerstgevoel:

Op het album staan bekende en nieuwe nummers. De originele tracks zijn overigens wel in een ander jasje gestoken, hertaald, waarbij de Sambeekse zangeressen hulp kregen van niet de minste artiesten. Zoals cabaretier Stefano Keizers, Ruben Hein en de zangers Lucky Fonz III en Thijs Boontjes. Met die laatste namen ze een Nederlandse versie op van ‘God rest ye merry, gentlemen’, waarbij een kroeg het decor is van het verhaal dat ze ten gehore brengen.

Kersttruien Clean Pete in de smaak

Een aantal van deze artiesten zal zaterdagavond ook meedoen met de kerstsessie, die van zeven uur tot kwart voor acht via de Facebook- en Instagrampagina’s van de zusjes te volgen is. “Dit wordt de meest over de top kerstshow aller tijden”, vertelt Loes, die zingt en gitaar speelt. Zus Renée combineert zang met de cello. Ze rekenen erop dat veel fans mee gaan kijken en luisteren.

En die hebben ze, want, geloof het of niet, hun kersttruien vinden zelfs in deze tijd van het jaar gretig aftrek. Ze hebben nieuwe bestellingen moeten plaatsen bij hun leverancier, omdat er recent via hun online webshop opvallend veel kersttruien zijn gekocht.

Weer op Pinkpop?

De afgelopen periode hebben ze al een aantal concerten live gestreamd. Goede oefeningen voor de kerstshow van zaterdagavond dus. "Bovendien fleuren dit soort activiteiten je week op en die hebben we ook nodig om het leuk te houden", zo vertellen de zusjes.

En wie weet wat er aan de strijkstok blijft hangen wanneer de coronacrisis ook voor hen achter de rug is. Misschien is er nog wel een gat te vullen op Pinkpop, als dat dit jaar doorgaat, en waar de zusjes Wijnhoven in 2016 al van de partij waren.

LEES OOK: Loes en Renée uit Sambeek speelden op Pinkpop: 'Er kon geen mens meer bij'