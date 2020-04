Arresteren op anderhalve meter afstand lukt niet, zo hopen wijkagent toch gezond te blijven

Normaal gesproken vindt Frans Wagemakers het een mooi gezicht wanneer het druk is het centrum van Helmond en mensen elkaar daar ontmoeten. "Maar nu moet ik hen daar juist op aanspreken. Dat is wel echt even wennen."

'Soms ontkom je er niet aan'

Wagemakers en collega Arthur van der Heijden krijgen steeds vaker meldingen van samenscholingen. "Je verwacht eigenlijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat het aanspreken niet meer zou hoeven", aldus Van der Heijden. "Maar kennelijk zijn er diverse groepen die daar wat minder nauw naar kijken. Dan is het wel raar dat je daar naartoe moet en die mensen op hun gedrag moet gaan aanspreken."

Bekijk hier hoe de wijkagenten hun werk doen en hoe een spuugmasker eruitziet:



De anderhalve meter afstand bewaren blijft een uitdaging. "Het lukt niet altijd. Soms ontkom je er niet aan", vertelt Wagemakers. "Bij een aanhouding kun je die anderhalve meter niet meer hanteren en zal je moeten handelen," vult Van der Heijden aan. "Dan hoop je dat deze mensen niet besmet zijn en je wast je handen zoveel als mogelijk."

Spuugmasker

Een coronabesmetting ligt bij politiemensen altijd op de loer. "Wij komen dichtbij mensen. Dichter bij dan anderhalve meter, als dat noodzakelijk is", legt Wagemakers uit. "Ja, dan zit het wel af en toe in je achterhoofd, dat het kan gebeuren."

Bij een lastige arrestant wordt het spuugmasker erbij gepakt. "Wanneer een verdachte spugende bewegingen maakt of daadwerkelijk naar ons spuugt, kunnen wij hem dat masker opzetten.

De twee agenten hopen dat Nederland heel snel 'coronavrij' is. "Zodat we weer gewoon sociaal met elkaar om kunnen gaan. Zonder die anderhalve meter afstand."