Cabaretier Alex Klaasen wint Annie M.G. Schmidtprijs: 'Ik sta een beetje te shaken'

Volgens de jury is het lied 'muzikaal op hoog peil en een fraaie doorgecomponeerde melodie'. "De uitvoerende is sowieso de beste zanger van allemaal", aldus de jury.

"Ik zag dit totaal niet aankomen", reageerde Klaasen nadat in het NPO Radio 5-programma Volgspot de winnaar bekend was gemaakt. "Ik ben superblij en trots en ik sta een beetje te shaken."

Bronzen buste en geldbedrag

Klaasen, schrijver Jurrian van Dongen en componist Peter van de Witte ontvangen een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt en een geldbedrag van 3500 euro.

Andere genomineerden waren dit jaar Arjen Lubach met 'Beter in Bed', Brigitte Kaandorp met 'Het is gebeurd', Kiki Schippers met 'Dorp', Mike Boddé met 'Ik dacht dat jij het was' en Yvonne van den Eerenbeemt met 'La Fin'.

Uitreiking uitgesteld door coronacrisis

De Annie M.G. Schmidtprijs geldt als een van de belangrijkste Nederlandse cabaretawards. Eigenlijk zou de prijsuitreiking al op 30 maart tijdens de opening van het Amsterdams Kleinkunst Festival maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door.