Geen treinen tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg vanwege werkzaamheden

De werkzaamheden begonnen vrijdagnacht rond een uur.

Reizigers moeten rekening houden met een kwartier tot drie kwartier extra reistijd. Er worden bussen ingezet.

'Reis alleen als dit strikt noodzakelijk is'

De NS benadrukt - ondanks het paasweekend en het mooie weer - alleen met de trein te reizen als dit strikt noodzakelijk is. "Zodat er voldoende ruimte is in de treinen. Dit geldt ook voor de bussen die rijden vanwege de werkzaamheden aan het spoor. Houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, op het station, in de trein en bij het in- en uitstappen."