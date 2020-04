Ook brand bij GSM-zendmasten in Veldhoven, zesde op rij

De brand brak kort voor vijf uur uit bij de zendmasten en is door de brandweer geblust. De omgeving van de zendmasten werd afgezet en agenten hebben het terrein bewaakt. In de loop van de ochtend is de technische recherche begonnen met een sporenonderzoek. Dat is inmiddels afgerond. Volgens een omstander hangt in de omgeving van de zendmasten een indringende brandlucht.

Een telecombedrijf is aanwezig om de schade te repareren. Andere masten in de omgeving nemen het werk van de beschadigde zendmast over. Volgens een medewerker is het vuur tot halverwege de zendmast gekomen. Op het afgeschermde terrein staan kasten van verschillende providers. De kast van Vodafone is gespaard gebleven. Van KNP en Tele2 zijn door brand verwoest.

Zorgelijke ontwikkeling

Een woordvoerder van de politie noemt het een 'zorgelijke ontwikkeling' en is de politie extra alert. De laatste tijd is er op verschillende plaatsen in het land brand gesticht bij zendmasten. Overigens heeft de politie al voorzorgsmaatregelen genomen om de bereikbaarheid van het communicatiesysteem C2000 te handhaven. De meldingen bereiken op een andere manier de hulpdiensten en gaan er meerdere eenheden naar een melding.

Brandstichting bij zendmast Veldhoven (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)

Doelbewust

Afgelopen nacht woedde er ook brand bij twee zendmasten in Oudenbosch. De politie vermoedt dat het ook daar een doelbewuste actie was. Eerder deze week waren al branden in Nuenen en Liessel. Bij de brand in Liessel werden er in de omgeving leuzen gevonden tegen de komst van 5G.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet vrijdag weten bezorgd te zijn over de brandstichtingen en sabotageacties bij de zendmasten.

