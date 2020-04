In vier weken tijd evenveel mensen overleden als normaal in een half jaar, Boekel hard getroffen

BOEKEL -

“Dit is oorlogsgeneeskunde”. Huisarts Sandy Maes heeft in haar carrière nog nooit zoiets meegemaakt. Het coronavirus treft Boekel hard en dus is het topdrukte bij de huisartsenpraktijk. Boekel telt nu in vier weken tijd evenveel overleden inwoners als normaal in een half jaar. "Dus dat is pittig."