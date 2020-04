Paasmarkt Helmond gesloten omdat het te druk was, marktkooplieden emotioneel

Er waren te veel bezoekers op de markt en daarom ging de toegang op slot en moesten de marktlieden vertrekken. Volgens een woordvoerder van de gemeente Helmond is de toegang tot de markt in het centrum om kwart over twaalf afgezet.

“De paasmarkt is de drukste markt van het jaar”, zegt Dirks. “De veiligheidsregio vond het te druk en dan nemen ze dat besluit. Dat moeten we respecteren, dus dat is wat we hebben gedaan”, zegt hij.

De markt ging zaterdagmiddag op slot.

Emotioneel

De marktkooplieden reageerden volgens hem emotioneel. “Het is ook wat. Hun inkomen hangt hiervan af. Aan de andere kant: corona is ook wat, er gaan veel mensen dood. Dus wanneer doe je het goed?”

Er waren zoveel bezoekers aanwezig dat er geen anderhalve meter afstand meer van elkaar kon worden gehouden. In de loop van de komende week wordt beslist of de markt volgend weekend weer open kan of niet.

Opvallend rustig

Op andere plekken in de provincie was het juist opvallend rustig. En waar het druk was, verliep alles soepel. Verslaggever Collin Beijk maakte een rondje door het zuidoosten van de provincie en zag dat het op sommige plekken ongekend rustig was. Er waren wel wat recreanten in natuurgebieden, maar van groepen was absoluut geen sprake.

Bij de bouwmarktketen Hornbach was het erg druk, maar dat gaf geen problemen. “Alles gaat volgens de richtlijnen, de klanten zijn rustig. De stroom is goed te reguleren", zei een woordvoerder.