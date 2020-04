Agressieve man mishandelt boa, twee omstanders schieten te hulp

Een agressieve man heeft zaterdagavond rond kwart voor acht een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mishandeld bij een bushalte aan de Heuvelring in Tilburg. De boa was opgeroepen om te bemiddelen bij een conflict tussen een buschauffeur en de agressieve man. Ook keerde de man zich tegen de politie.

De agressieve man is door politieagenten aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De boa hield een pijnlijk gezicht over aan de mishandeling en doet aangifte. Van de twee omstanders is een verklaring opgenomen.

Verzet tegen politie

Bij de rit naar het politiebureau werd de man enorm agressief, zo meldt agent Koen Simmers op Twitter. "Ik vervoerde verdachte met politiebus. Hij werd enorm agressief. Begon te schoppen, slaan, spugen, ging ons vermoorden. Aangekomen op het cellencomplex keerde bij zich met veel verzet tegen insluiting."

De man stelde ook dat hij het coronavirus had. Simmers twittert: "Idioot gedrag tegen hulpverleners in een moeilijke tijd. Toch nog opvallend druk op sommige plekken, ook mensen die kijken naar een aanhouding. #blijfthuis".