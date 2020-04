De privésauna in Oosterhout moest plotseling op slot: ‘Als je ons sluit, moet je alles sluiten'

De bezoekers zaten vrijdagavond nog te relaxen in hun privéverblijf, toen de politie langskwam en de boel op slot gooide. De eigenaar van privésauna Intense in Oosterhout snapt daar niks van, want volgens hem worden alle coronamaatregelen van het RIVM netjes nageleefd.

Sauna’s zijn natuurlijk al wekenlang op slot vanwege de coronacrisis. Toch zijn privésauna’s een uitzondering; die kunnen zich namelijk in principe aan de voorschriften houden. Bij Intense zijn er drie grote ruimtes beschikbaar. “Er mogen maar twee personen in één privéruimte, dat is vrijwel altijd een stel dat thuis ook samen is. Je zult nooit met iemand anders in contact komen”, legt de eigenaar uit.

Volgens hem zijn de privésauna’s daarnaast schoon en loop je in een winkel momenteel meer risico op besmettingen. "Er wordt hier echt aan de lopende band schoongemaakt", zegt hij. "Na elk gebruik wordt alles grondig gedesinfecteerd."

Toestemming

De privésauna had toestemming van de overheid om open te blijven. Omroep Brabant heeft deze schriftelijke toestemming mogen inzien. Toch kwamen er afgelopen week handhavers op bezoek en vrijdag moest de deur toch echt dicht.

De politie bevestigt dat de privésauna op slot moest. De gasten en de eigenaar hebben geen boetes gekregen. Volgens de eigenaar weten de handhavers momenteel niet hoe ze om moeten gaan met privésauna's.

Hij heeft wel een idee waardoor dat komt. "Bij het begrip 'privésauna' denken mensen denken aan verkeerde dingen. Bij het woord 'privé' denkt men: dat heeft vast iets met parenclub of massagesalon te maken. Maar dat is niet het geval", zegt hij. "Het is niet louche of vies. Er wordt gebruik van gemaakt door stellen die willen ontspannen en juist geen andere mensen tegen willen komen", aldus de eigenaar die liever niet met naam genoemd wordt.

Alles bezet

Vanwege de coronacrisis was het de afgelopen weken wel wat rustiger dan normaal. Toch waren er nog redelijk wat gasten die gebruikmaakten van de privéruimtes. Toen de politie vrijdag de boel kwam sluiten, waren alle drie de ruimtes bezet.

Hij vindt het lastig dat ze nu zo abrupt dicht moesten. "Wij zien de ernst echt wel in van corona. Als wij vooraf een brief zouden krijgen met: 'we willen dat jullie sluiten', dan hadden we dat gewoon gedaan. Maar wij hebben toestemming om open te blijven. Zolang mensen nog naar de Blokker of de Action gaan voor niet-noodzakelijke dingen, zouden wij ook nog het recht moeten hebben om open te zijn. Want als kleine ondernemer word je zo wel heel hard geraakt."

Volgens de eigenaar zijn er nog steeds andere privésauna's open. "De ene gemeente handhaaft strenger dan de andere. Dat maakt het ook zo lastig, er is geen duidelijke richtlijn." Een woordvoerder van de politie zegt dat er wel degelijk regels van het RIVM zijn overtreden in de privésauna, maar wil niet zeggen welke.

