Mannen vluchten met 150 kilometer per uur door Tilburg en crashen met hun auto

De auto vloog na de crash in brand (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

BMW crasht tegen boom in Tilburg

Een auto is zaterdagnacht na een politie-achtervolging gecrasht in de Sweelincklaan in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over drie. Agenten wisten de mannen uit de brandende auto te halen.

Volgens de politie reed de auto met 150 kilometer per uur over de Heikantlaan en vloog de auto vervolgens uit de bocht in de Sweelincklaan.

Brand

De auto ramde een lantaarnpaal en een boom en kwam op het midden van de weg tot stilstand. Daar vloog die in brand.

De agenten die de BMW achterna zaten, konden de bestuurder (34) en een passagier uit de brandende auto trekken. Zij zijn volgens de ooggetuige geboeid naar een ziekenhuis gebracht.

Takelen

Agenten zagen de auto vanaf de Midden Brabantweg de Heikantlaan oprijden. Ze wilden de auto controleren en reden er achteraan. De bestuurder doofde vervolgens de achterlichten, verhoogde de snelheid flink en negeerde twee rode verkeerslichten. De snelheid liep volgens de agenten op tot boven de 150 kilometer per uur. Op de Sweelincklaan verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen de lichtmast en boom.

Bij de bestuurder is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed heeft gereden. Hij mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. De bijrijder is opgenomen vanwege verwondingen aan ruggenwervels.