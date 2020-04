DEN BOSCH -

De jaarlijkse paasviering in de Sint-Jan in Den Bosch is zondag live te volgen via Omroep Brabant web en app. Dat gebeurt via een liveverbinding met de Sint-Janskathedraal.De paasmis duurt tot ongeveer 11.00 uur. De dienst wordt geleid worden door een kleine groep geestelijken onder wie bisschop Gerard de Korte.