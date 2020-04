Zo brachten we Eerste Paasdag door: paasontbijt via Skype en eitjes zoeken in de tuin

Zo kregen we verschillende foto’s binnen van families die toch samen aan de paasbrunch zaten, dankzij Skype. Met de laptop opengeklapt aan de eettafel konden sommige families zo toch samen genieten van een lekkere maaltijd.

Anderen trokken eropuit om te genieten van de zonnige dag en de prachtige natuur.

Natuurlijk brachten veel mensen deze uitzonderlijk warme aprildag door in de tuin of op het balkon. En het blijft een feestdag, dus daar hoorden lekkernijen bij.

'Balans' in tijden van corona is uitdagend... 🙈 voor jou ook? Wie heeft nog meer gezegd "Na Pasen dan begin ik echt"?? •De verleiding blijft, ik leer je hoe je ermee om gaat• Niet alles of niks maar een gezonde middenweg. Fijne Pasen!!

En zelfs de huisdieren vierden Pasen uiteraard gewoon mee.

Paaseieren en chocolade paashazen zoeken, kon natuurlijk ook gewoon vandaag! Dit kleintje in Tilburg had geluk, want ze vond niet één maar zelfs twee flinke exemplaren.

Een beetje blijven socialiseren is natuurlijk belangrijk, mits je genoeg afstand bewaart. In Erp namen ze het zekere voor het onzekere en hield Lies van Dijk op meer dan genoeg afstand toch een 'paaspraatje'.

Toch eventjes buurten op gepaste afstand (Foto: Lies van Dijk)

Snollebollekes sprak in plaats van het traditionele ‘Urbi et orbi’ het ‘Urbie et Snollie’ uit en wenst zijn fans op die manier een fijn paasweekend.

