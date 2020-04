File voor Auberge du Bonheur in Tilburg: 1700 luxe paasontbijtjes uitgeserveerd

Traditioneel organiseert Auberge du Bonheur tijdens de paasdagen paasbrunches, maar vanwege de coronacrisis is dit nu niet mogelijk. "Maar we wilden toch iets organiseren en zo zijn we op het idee van deze drive-through gekomen."

Drukte bij de drive-through van Auberge du Bonheur (Foto: Collin Beijk).

Veel volwassenen geven het paasontbijt cadeau aan ouders of buren en bedrijven aan hun medewerkers. Een opsteker in deze lastige periode, zo legt Wijdemans uit. Klanten konden via een bestellijst precies aangeven wat voor paasontbijt ze wilden hebben.

Het team van Auberge du Bonheur was om half zes 's ochtends begonnen met de voorbereidingen en vanaf half acht konden de ontbijtjes opgehaald worden. Rond tien uur was er een rij auto's ontstaan tot ver op de Warande.

Drukte voor de paasontbijtjes bij Auberge du Bonheur in Tilburg (foto: Collin Beijk).

Energie

"Dit geeft zoveel energie in deze toch wel moeilijke tijd", vertelt Wijdemans. Hard werken is het wel, want de auto's blijven komen. Zondagmorgen ruim vierhonderd en maandagochtend volgen er nog eens 140. "Dit is vooral heel leuk en geeft onze mensen een goed gevoel, maar de werkelijkheid is dat deze drive-through natuurlijk nooit het verlies compenseert dat we nu draaien."

Dat beseffen ook de mensen die bij Auberge du Bonheur hun paasontbijtje komen afhalen. "Dit is niet alleen een heel leuk idee en makkelijk voor mijzelf, maar ook een goede manier om een lokale ondernemer te ondersteunen", vertelt een man in wiens auto twee dozen worden ingeladen.

Dat gevoel leeft bij nagenoeg iedereen: dit is een mooie manier om Auberge du Bonheur door de coronacrisis te helpen. "Bij deze groep mensen zitten ook veel vaste klanten van ons die normaal gesproken nu in het restaurant hadden gezeten", vertelt de directeur. Dit blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid automobilisten die het personeel bij voor- en achternaam kent.

Militaire operatie

Het uitdelen van de pakketjes lijkt een militaire operatie. De auto's worden opgevangen op de parkeerplaats en de bestuurders geven daar hun bestelnummer door. Dat wordt vervolgens op de voorruit geschreven Vervolgens rijden ze door naar het uitgiftepunt, zodat er tijd is de bestelling te verzorgen.

Een paashaas deelde chocolade eitjes uit (foto: Collin Beijk)

Klanten komen bij het uitgiftepunt eerst een paashaas tegen die hen trakteert op chocolade eitjes. Bij de volgende stop wordt de kofferbak opengedaan waarna bij het volgende station het paasontbijt in de auto wordt gezet. Bij de laatste stop wordt de vooruit gewassen zodat het bestelnummer verdwijnt.

Heel soms wordt nog wel eens een verkeerde bestelling meegegeven, maar iedereen staat met een lach op het gezicht te wachten op zijn of haar bestelling. Ook al is het op gepaste afstand, het is gezellig bij de drive-through. "Dit is zo'n succes!", vertelt Wijdemans. "Heel misschien moeten we dit volgend jaar weer zo doen. Al gaat mijn voorkeur wel uit naar een vol restaurant, hoor."