Guido Weijers baalt van coronacrisis: 'Ik doe netjes mee met de massa, maar niet omdat ik angst heb'

De Boxmeerse cabaretier treedt liever wel op dan niet. "Het geeft zin aan m’n leven. Dan voel ik me nuttig. Maar het creatief brein staat nooit stil, dus ook nu wordt er geschreven. Ik ga er vooralsnog vanuit dat de tour in september weer doorgaat."

Geen zin in halve quarantaine

"Ik denk dat het goed is in coronatijd om niet alle risico’s te vermijden", zei hij zondag in het tv-programma KRAAK. "Ik doe netjes mee met de massa en ben een kuddedier, maar dat doe ik voor andere mensen en niet omdat ik die angst heb. Aan het begin van de crisis zei ik: maak van elk gemeentehuis een coronahuis en dan wil ik wel naar binnen. Dan ben ik het na een paar weken gehad en ben ik weer vrij.

"Want wat is de nieuwe realiteit? Ik heb geen zin om jarenlang in halve quarantaine te zitten dus ik ben bereid om dat risico te nemen. Nu zal Twitter helemaal losgaan en honderdduizenden mensen zullen het daar niet mee eens zijn, maar dat is wel hoe ik erin sta."



Bekijk hier het hele gesprek met Guido Weijers.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.