Alle Bossche kerken luiden klokken op eerste paasdag: 'Voor alle zieken en eenzamen'

In de toren van de Sint-Janskathedraal kun je zaterdagmiddag niet staan zonder gehoorbescherming. Het 'Elfgelui', zoals het heet, is namelijk oorverdovend. Alle elf klokken van de toren luiden. Keihard. En dat gebeurt maar één keer per jaar, tijdens Pasen. 18.000 kilo aan brons. Het geluid schalt door de stad. Maar ook omliggende dorpen, soms kilometers verderop, kunnen het Elfgelui horen mits de wind goed staat.

Hart onder de riem

"Veel mensen kunnen niet delen in de vreugde van Pasen", vertelt pastoor Vincent Blom aan Omroep Brabant. "Daarom maken we deze hoorbare groet. Het is voor iedereen die leeft in eenzaamheid, ziekte of vertwijfeling." De Sint-Jan laat iedere woensdagavond klokken luiden om mensen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Dat idee komt oorspronkelijk van een kerk in Rotterdam. Inmiddels doen al meer dan zevenhonderd kerken in Nederland mee. "Maar we wilden het een regionaal vervolg geven met Pasen", vertelt René Swane van de Bossche Klokkenluiders Gilde.

Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Ook de Grote Kerk en de Sint Cathrien in de binnenstad luidden om stipt twaalf uur hun klokken. Ook omliggende kerken in de gemeente Den Bosch, van Bokhoven tot Vinkel, deden mee.

Benieuwd hoe dat eruit ziet van dichtbij? Wij namen een kijkje in de toren van de Sint-Jan.