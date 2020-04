Het is ineens kil buiten, maar 'het zachte lenteweer komt gewoon weer terug'

Het is even wennen. Na dagenlang genoten te hebben van soms zelfs zomerse temperaturen en zonovergoten dagen lijkt het nu wel weer even herfst. "We hebben nu echt een dip te pakken, maar het lenteweer komt in de loop van de week terug", belooft Weerplaza-weerman Raymond Klaassen.

"Deze maandag wordt echt een heel andere dag dan zondag", vertelt Klaassen. "De temperatuur komt niet in de buurt van de temperaturen die we zondag hebben gezien. Toen werd het op sommige plaatsen in Brabant ruim 24 graden."

Volgens de weerman van Weerplaza is het nu 'gewoon kil' buiten. Oorzaak is de wind, die naar het noorden is gedraaid. "Het is ook bewolkt en hier en daar hebben we te maken met lichte buitjes. Die buitjes trekken in de loop van de ochtend weg naar het zuidoosten, maar we houden veel bewolking. En die noordenwind blijft staan. Dit betekent dat het maandagmiddag niet veel warmer wordt dan 10 tot 12 graden van west naar oost."

'Er gaat echt wat veranderen'

"We hebben nu echt een dip te pakken", vertelt Klaassen. "Dit weer houden we dinsdag ook nog een beetje. De maximumtemperatuur komt dan niet veel verder dan een graad of 12. Daarbij is er ook dan veel bewolking. Zeker in de ochtend. Gaandeweg de ochtend breekt de zon wel vaker door. Misschien dat het weleens een heel aardige dinsdagmiddag kan worden. Alleen blijft de temperatuur ook dan wat achter, omdat de wind uit het noorden blijft waaien. Overigens staat er dan duidelijk minder wind dan deze maandag."

Vanaf woensdag gaat er volgens hem 'echt wat veranderen'. "Dan draait de wind weer naar het oosten en gaat de temperatuur direct omhoog. Dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. Er is dan veel zon en nauwelijks bewolking. Ook de dagen daarna krijgen we te maken met temperaturen die ruim bovennormaal zijn. Houd rekening met zo'n 17 tot 20 graden. Misschien dat het zelfs nog wat warmer wordt. Dat zachte, droge lenteweer komt dus gewoon weer terug."

