Hatsjoe: 'Hooikoorts was nog nooit zó vervelend als nu! Niezen is not done'

EINDHOVEN -

"Sinds een paar dagen heb ik last van niesschaamte. Geen corona, gewoon hooikoorts." Het sociaal ongemak bij hooikoortspatiënten is groot in deze tijd van corona, zo blijkt wel uit de vele berichten op sociale media met bijvoorbeeld de hashtag niesschaamte. Want ja, wanneer je last hebt van hooikoorts, is niezen bijna onvermijdelijk.