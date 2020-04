Coronaproof reizen met de bus? Zo kan het!

Vol trots laat directeur Gert-Jan Lommerse een van de omgebouwde bussen zien. "Mensen mogen alleen nog op de stoelen aan het raam zitten. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen anderhalve meter van elkaar af zitten. Je hebt natuurlijk geen anderhalve meter afstand van degene die achter je zit. Dus hebben we platen van plexiglas achter de stoelen gezet. Dan kan er niemand in je nek hoesten of niezen. Zo houden we het veilig."

En dat ziet er zo uit:

Nauwelijks nog ritten

Het touringcarbedrijf vervoert vooral mensen van en naar hun werk, ouderen en scholieren. Dat ligt door de coronacrisis bijna helemaal stil. Lommerse: "Van de dertig bussen die wij hebben, zijn er nog maar vier op de weg. Toen we premier Rutte op tv hoorden praten over de 1,5 meter-samenleving zijn we een plan gaan maken hoe dat in het openbaar vervoer zouden kunnen werken. We hebben een aantal dingen geprobeerd. Onder meer stukken zeil spannen achter de stoelen. Maar plexiglas bleek toch het beste te werken."

Achter elke stoel in de bus is een wand van plexiglas gemaakt

Het voordeel van deze coronaproof-bussen is dat er per bus 26 mensen mee kunnen rijden. Terwijl er in de bussen zonder plexiglas vaak maar negen mensen mee mogen, omdat er dan ook voor en achter elke stoel anderhalve meter vrij moet worden gehouden.

Veilig

Van Gompel heeft nu twee bussen coronaproof gemaakt. Ze willen zo snel mogelijk een derde bus gaan ombouwen. Bang dat andere bedrijven het idee na zullen maken is directeur Lommerse niet. "Voor zover wij weten zijn wij de eerste met coronaproof-bussen. Maar als anderen het namaken is dat prima. Het gaat er vooral om dat de passagiers en chauffeurs veilig zijn."

