Agressieve man bespuugt agenten in Oosterhout

Agenten zijn zondagnacht in Oosterhout bespuugd door een agressieve man. Dit gebeurde bij een huis aan de Prins Frederikstraat.

Agenten waren naar het huis gereden na meldingen over lawaai. Toen ze daar aankwamen, bleek dat de bewoner spullen in zijn huis kort en klein had geslagen.

Hevig verzet

Toen de agenten hem aanspraken, reageerde de man meteen agressief. Hij beledigde een van hen. Ook nadat hij een waarschuwing kreeg, ging hij hiermee door. Hierop werd hij aangehouden.

Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich hevig en spuugde hij naar de agenten. Daar staan tijdens deze coronatijd stevige straffen op. Onderweg naar het politiebureau bedreigde hij hen ook.

Onderzoek

In het politiebureau weigerde de verdachte mee te werken aan een ademanalyse.

De agenten hebben aangifte gedaan tegen de man. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.

