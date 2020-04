Wetenschappers waarschuwen kabinet voor privacygevaren van corona-apps

Wetenschappers waarschuwen voor de komst van de corona-apps die de overheid wil gaan inzetten. Dat staat in een brandbrief die ongeveer zestig wetenschappers op Tweede Paasdag naar het kabinet hebben gestuurd. De brief is ook ondertekend door wetenschappers van de universiteiten in Tilburg en Eindhoven.

De overheid wil mogelijk twee apps inzetten. Met de ene app kunnen gebruikers symptomen van het coronavirus bekijken en melden. De andere app werkt op basis van locatie. Zo zou je moeten kunnen zien of je in de buurt geweest bent van mensen die besmet zijn met het virus.

Kritische blik

"De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar nut, noodzaak en de effectiviteit", schrijven de wetenschappers. "Juist in crisistijd moet men zeer zorgvuldige maatschappelijke en juridische afwegingen maken om te bepalen of men een dergelijke zeer invasieve maatregel wil nemen."

Technologie is zelden de oplossing voor een probleem, menen de critici. Ze pleiten ervoor er niet alleen met een technisch oogpunt naar te kijken, maar ook met een ethisch oog. "Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten."

'We zijn niet tegen'

Een van de wetenschappers die de brief ondertekende, is Lamber Royakkers van de Technische Universiteit Eindhoven. "We zijn niet tegen deze apps, maar het gaat erom dat de invoering zeer zorgvuldig moet plaatsvinden", benadrukt hij dinsdagmorgen in Wakker! op Omroep Brabant radio. "De burger heeft recht om te weten wat die apps inhouden en wat de gevolgen zijn als ze overhaast en onzorgvuldig ingevoerd worden. Daarom maken we nu ons standpunt."