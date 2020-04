Weer auto in vlammen op in Breda, deze keer in wijk Haagpoort

In de Scheldestraat in Breda vloog dinsdagochtend heel vroeg, iets voor vijf uur, een geparkeerde auto in brand. Een buurtbewoonster zou harde knallen hebben gehoord en iemand weg hebben zien rennen.

De auto raakte zwaar beschadigd en had brandsporen zowel de voor- als de achterkant.

Vorige maand zeven auto's in brand

Halverwege maart was het flink raak in Breda: toen gingen op drie verschillende plekken in de wijk Princenhage auto's in vlammen op. De autobrand van maandagnacht vond plaats in de wijk Haagpoort.

