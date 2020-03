Amanda en Jeroen zagen hun beide auto's in brand staan: 'Het was game over'

Vol verslagenheid kijkt het stel naar de zwartgeblakerde parkeervakken aan de Nestelmakerstraat. Rond half vijf werden ze wakker toen er op de deur werd gebonkt. "We wilden het eerst negeren, maar het bleef wel erg lang doorgaan", vertelt Jeroen van Belle. "Ik keek naar buiten en wist meteen dat het game over was."

'Geen gerichte actie'

Op drie verschillende plekken in Princenhage stonden in totaal zeven auto's in brand. "Het klinkt misschien gek, maar ergens ben ik blij dat ik niet het enige slachtoffer ben", zegt Amanda van Exel. "Nu lijkt het namelijk om willekeur te gaan en is deze actie niet specifiek op ons gericht."

"Je bent toch aan je auto gehecht. We zijn er meerdere keren mee op vakantie geweest", vervolgt Jeroen. Hun Kia Rio en Hyundai i10 zijn al weggesleept, die laatste kan waarschijnlijk nog gerepareerd worden. Amanda: "Ook al zijn we goed verzekerd: je komt er toch altijd slechter uit. Van de dagwaarde kun je geen gelijkwaardige, nieuwe auto kopen."

Triest

Ook de auto van Sam van Bracht (36) brandde uit aan de Nestelmakerstraat. "Het is triest dat iemand er blij van wordt om dit te doen. Dit is echt even slikken", vertelt Sam die zichtbaar een kort nachtje heeft gehad. "De adrenaline giert nog altijd door mijn lijf."

De overige branden woedden aan de Biehoeve en de Balk. Een bergingsbedrijf heeft alle beschadigde auto's weggetakeld. De politie onderzoekt hoe de branden konden ontstaan.

LEES OOK: Auto's massaal in vlammen op in wijk Princenhage in Breda: 'Brandweer had de handen vol'