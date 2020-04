Crowdfundingactie voor Dierenpark De Oliemeulen loopt als een trein: 'Ik word er warm van'

De crowdfundingactie die dierenpark De Oliemeulen in Tilburg moet redden van de ondergang, is een groot succes. De deuren van het parkje zitten door het coronavirus potdicht voor bezoekers. Daardoor dreigden acute financiƫle problemen. Maar die lijken nu getackeld. De Oliemeulen heeft 35.000 euro nodig om twee maanden door te komen, daarvan was dinsdagochtend vroeg al ruim 33.000 euro binnen. "Er is nog geen woord verzonnen voor hoe dit voelt."

Eén van verzorgers in de Oliemeulen is Bastiënne Meulenbroek (27) uit Den Bosch. Al vijf jaar zorgt ze met veel liefde voor de dieren en in het bijzonder voor haar grote vriend ringstaartmaki Plukje. Ze kan bijna niet geloven dat de financiële zorgen, in elk geval over de komende twee maanden, onnodig zijn geworden. En dat in zo'n korte tijd zoveel geld gedoneerd is: "Het gaat haast harder dan we bij kunnen houden."

Ze vertelt: "Als ik tijd heb, scroll ik even door de reacties op de crowdfundingssite. Al die lieve berichten, iemand die anoniem 500 euro doneert, daar word ik helemaal warm van. Het liefste zou ik iedereen persoonlijk willen bedanken."

Vorige week luidden verzorgers van het park de noodklok. Het park mag door de coronacrisis geen bezoekers ontvangen, terwijl de kosten voor het verzorgen van de dieren gewoon doorlopen. De vrees bestond dat De Oliemeulen het niet vol zou kunnen houden. Een idee dat ondraaglijk was voor de verzorgers, van wie sommige al meer dan twintig jaar in het dierenpark werken. "Het idee dat wij niet meer voor deze dieren kunnen zorgen, is ondraaglijk."

In een persbericht klonk frustratie door. “Je zou toch denken dat een bedrijf dat nu zonder inkomsten zit en voor 750 levende wezens moet zorgen, gesteund zou worden door instanties of gemeentes. Helaas is dit niet het geval. Vooralsnog vallen we buiten alle regelingen en hoeven we niet op steun van de overheid te rekenen." En verder: “Zelfs de bank waar wij al ruim 30 jaar een trouwe klant zijn, kiest ervoor om voetballers met miljoenen te sponsoren, maar weigert ons een lening om deze maanden door te komen.”

1861 mensen trokken al de portemonnee

Maar het ziet er goed uit voor de 750 bewoners van het park, waaronder verschillende reptielen maar ook bedreigde diersoorten zoals ringstaartmaki’s en de ocelot. De crowdfundingactie die de bezorgde verzorgers optuigden, loopt als een trein. Nog iets minder dan 2000 euro is er nodig om het voortbestaan voor in elk geval twee maanden te kunnen garanderen.

1861 mensen doneerden voor dinsdagochtend half negen al een bedrag. Zo gaf iemand 100 euro en schreef op de crowdfundingsite: "Ik ben een aantal keren geweest met neefjes en kleinkind. Was een geweldige ervaring voor de kinderen en dat maakte mij blij."

Iemand anders toverde 50 euro uit de virtuele portemonnee en schreef: "Ik zou nog met twee dochters van mijn beste vriendin een keer naar de Oliemeulen gaan. Ik zou het heel erg vinden als dat niet meer gaat. Daarom een kleine financiële bijdrage in de hoop dat ze kunnen blijven bestaan."

En weer een ander schoof 25 euro en vermeldde daarbij: "Wij gaan ervan uit dat De Oliemeulen, met hulp van dierenliefhebbers, kan blijven bestaan!" En dat lijkt er inderdaad van te komen.

'Blijf geven'

Helemaal zonder zorgen is verzorgster Bastiënne nog niet. "We hebben nu bijna genoeg voor twee maanden, maar wat daarna?" Ze hoopt dan ook dat gulle gevers zich blijven aandienen, ook nadat de 35.000 euro binnen is. Maar voor nu , geniet ze even van het hartverwarmende succes van de actie: "Dit is hel bijzonder."

