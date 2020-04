Zomervakantie in vakantiepark dreigt flink duurder te worden dan normaal

Lekker even weg in de zomer, veel mensen snakken ernaar nu de meivakantie vanwege de coronacrisis niet door kan gaan. De kans is vrij groot dat we hiervoor duurder uit zijn dan normaal. "Als er een run komt op vakanties, met name in de vakantieparken, dan schiet de prijs omhoog", stelt vrijetijdsdeskundige Goof Lukken.

Lukken verwacht dat we voor een verblijf in een bungalowpark in eigen land, komende zomer, een stuk dieper in de buidel moeten tasten. "Als premier Rutte op termijn aankondigt dat de regels rond het coronabeleid iets soepeler worden, dan verwacht ik dat er een run ontstaat op de boekingen", zegt hij. "Het boekingssysteem bij bungalowparken past in veel gevallen bij een grotere vraag de prijs automatisch naar boven aan, net zoals dat bij vliegtickets het geval is. En dus betaal je meer."

Grote vakantiehuizen blijven dicht

Daarnaast zullen er minder vakantiewoningen verhuurd kunnen worden, wat de prijs ook opdrijft. "De grote huizen waar je normaal met de hele familie, inclusief opa en oma, naartoe gaat, die zullen waarschijnlijk uit de verhuur worden gehaald, omdat je ze niet mag boeken", denkt Lukken. "Ergens moeten vakantieparken dit terugverdienen, dus dus zal de prijs worden ingezet op exclusiviteit."

Een verblijf in een huisje op een vakantiepark in eigen land wordt waarschijnlijk zeer populair, komende juli en augustus. "Mensen zitten nu al zolang binnen in hun eigen huis, ze snakken ernaar om er even tussenuit te kunnen. De meivakantie is al aan hun neus voorbijgegaan, dus de grote angst is: mijn zomervakantie zal er toch niet aangaan? En er zijn maar zes weken hoogseizoen, dus iedereen wil dan weg."

'Provincie met pittige coronahaarden'

"Een vakantie naar het buitenland zit er voorlopig niet in", vermoedt Lukken. "Frankrijk is zeer geliefd bij Nederlanders, maar die grenzen zijn dicht en het is maar de vraag wanneer we als Brabanders daar weer welkom zijn. We hebben hier in de provincie immers te maken met pittige coronahaarden."

Vliegreizen, dat wordt de komende tijd sowieso lastig. Lukken: "Bij vliegmaatschappijen is een behoorlijk boekingsaanbod nodig, wil er überhaupt weer gevlogen worden. Het zal echt wel even duren voordat dat weer op gang komt als we de eerste stappen uit de lockdown zetten."

'Kamperen minder veilig'

Ook kamperen is minder veilig, komende zomer, stelt Lukken. "We hebben te maken met de anderhalvemeter-regel, dat is lastig bij toiletgebouwen. Sowieso is het voor campings en vakantieparken een uitdaging hoe ze om moeten gaan met restaurants, animatie en zwembaden."

Volgens de vrijetijdsdeskundige reageren mensen verschillend als ze kijken naar komende zomervakantie. "Sommigen wachten af tot 28 april, wanneer de huidige coronavoorschriften aflopen. Zij willen zekerheid dat een vakantie doorgaat en houden tot die tijd de hand op de knip. Anderen boeken nu alvast, zodat ze iets hebben om naar uit te kijken. Mocht de vakantie niet doorgaan dan is er altijd nog het vouchersysteem."

"En er is een groep die momenteel krap bij kas zit door de economische situatie. Gelukkig is dat hier in ons land een minder grote groep dankzij de vangnetten van de overheid. Maar in bijvoorbeeld Amerika zijn de gevolgen desastreus."

Landal Greenparcs

Bij Landal GreenParks, met vier vakantieparken in Brabant waaronder Het Vennenbos in Hapert en Duc de Brabant in Diessen, weten ze niet of de prijzen komende zomer zullen stijgen. "Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen", zegt woordvoerster Jeanette ten Kate. "Momenteel zijn verschillende parken en faciliteiten dicht. We weten pas meer als de overheid de regels versoepelt en we weten hoe de vlag erbij hangt."