Dierenpark De Oliemeulen kan even opgelucht ademhalen: 35.000 euro ingezameld

TILBURG -

35.000 euro had dierenpark De Oliemeulen nodig om twee maanden het hoofd boven water te kunnen houden nu door de coronacrisis de inkomsten zijn weggevallen. En dat geld is er nu, razendsnel bijeengebracht via een crowdfundingactie. Tot grote vreugde van de dierenverzorgers die met veel liefde zorgen voor de honderden dieren in het park. Al hopen ze wel dat de portemonnees niet dichtgaan nu.