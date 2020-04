Varkensboeren die willen stoppen moeten geduld hebben, stapel aanvragen is te groot

Er waren in totaal ruim vijfhonderd aanmeldingen.

Varkensboeren die met een warme subsidieregeling wilden stoppen met hun bedrijf, moeten nog even geduld hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meer tijd nodig om alle aanvragen te kunnen behandelen. Die periode zou eigenlijk woensdag aflopen, maar is nu met de wettelijke termijn van dertien weken verlengd, meldt het ministerie van LNV. De beoordelingsinstantie kan de grote stapel aanvragen niet aan.

In totaal deden 502 varkensboeren een beroep op de warme sanering, waarbij varkenshouderijen worden uitgekocht die stankoverlast voor de omgeving veroorzaken. Zestig procent van de aanvragen komt uit Brabant. Voor de regeling hebben zich meer varkenshouders aangemeld dan van tevoren werd verwacht.

Ander soort brief op de mat

Van alle aangemelde varkenshouderijen moet een geurscore gemaakt worden, die aangeeft hoeveel last de omgeving heeft van stank. Die score wordt gebruikt om te kunnen bepalen wie er als eerste in aanmerking komen voor de warme sanering. Vanwege het grote aantal aanmeldingen lukt het de RVO niet om van alle aangemelde varkenshouderijen op tijd een geurscore te laten maken.

Boeren die zich hadden opgegeven voor de warme sanering zouden eigenlijk woensdag een brief ontvangen met een vergoedingsvoorstel. Dat wordt nu een brief met de mededeling dat het voorstel maximaal dertien weken vertraagd is.

Eerste brieven volgende week verwacht

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verwacht dat de eerste brieven met een vergoedingsvoorstel vanaf volgende week bij de boeren op de mat liggen.

Het is niet duidelijk hoeveel boeren er daadwerkelijk gebruik gaan maken van de regeling. Nadat de ondernemers de brief hebben ontvangen, krijgen ze nog enkele weken bedenktijd.

Voor de subsidieregeling is 180 euro miljoen beschikbaar. Eerder gaf minister Carola Schouten al aan dat ze probeert extra geld vrij te maken voor het project.

