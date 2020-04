390 euro boete voor coronaconcert voor zwaar gehandicapte Kyano (10): 'Dit is echt zó oneerlijk!'

Swinkels is allerminst een onbekende voor het gezin Van Beurden. De 62-jarige taxichauffeur rijdt de bijna 11-jarige Kyano al anderhalf jaar elke dag naar school en terug.

“Ik wilde iets moois organiseren voor Kyano. Ik ben met hem begaan en heb een speciale band met die jongen. Hij vindt muziek keimooi en mijn zoon Danny zingt een beetje. Die reageerde meteen enthousiast toen ik hem voorstelde om wat nummers voor Kyano te zingen. En zijn moeder ook. Nou, dacht ik: dit gaan we regelen.”

Lichtpuntje

Zaterdagmiddag was het zover. Mendy, de moeder van het gezin van vijf, leek het alleen maar mooi. “We doen álles voor een glimlach op Kyano's gezicht. Een lichtpuntje in een zware tijd, want wij zitten al zes weken binnen zonder hulp. Ik zag er het kwaad niet van in, want er wordt hier tegenover bij woonzorgcentrum Reyshoeve ook twee tot drie keer per week opgetreden voor oude mensen. Zonder problemen.”

Die problemen kwamen er ditmaal wél. Zanger Danny Swinkels was koud gestopt met zijn optreden voor een zichtbaar enthousiaste Kyano toen twee auto’s met handhavers voor het huis stopten. En even later twee politieauto’s. “Met acht man sterk”, zegt de verontwaardigde Mendy. “En waarom? Er is werkelijk níks gebeurd. Wij stonden op onze eigen oprit, de buren met z’n drieën ook op hun oprit en dan nog Frans, Danny en een technicus. Hooguit elf man, allemaal gezinnen. Keurig netjes op ruime afstand.”

Zo zag het concert voor Kyano eruit:

Vader William probeerde de situatie te sussen, maar het oordeel was onverbiddelijk. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het houden van een evenement en krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd. Aanvankelijk werd hem door agenten verteld dat de boete liefst 4000 euro bedraagt. Een bedrag dat de familie in deze tijd, zonder werk en met alle zorgkosten voor hun zoon, simpelweg niet op kan hoesten. Het zorgt dan ook voor woedende reacties op social media, waar de ‘concertboete’ ten onrechte wordt gekoppeld aan andere ongeregeldheden in Tilburg op zaterdag.

Navraag bij de gemeente wijst namelijk uit dat ze de boete niet krijgen als ondernemer, wat 4000 euro zou betekenen, maar als particulier. 390 euro dus. “Het concert is een lief, warm gebaar en iedereen ter plaatse bekeuren ging ook ons te ver, maar het kan in deze tijden écht niet door de beugel”, aldus een gemeentewoordvoerster. “Zeker niet omdat het concert doorging toen wij vroegen ermee te stoppen.”

Oneerlijk

"Ik ben al lang blij dat het geen 4000 euro is, maar het blijft onterecht”, reageert Mendy. “Iedereen die erbij was, kan getuigen dat de muziek al uit stond, dus het verhaal van de gemeente klopt niet. Het was gewoon een vriendendienst, georganiseerd door een man met een hart van goud en waarbij iedereen zich aan de regels hield. Dit is zó oneerlijk”, briest Mendy.

‘Organisator’ Frans zit er mogelijk nog meer mee in zijn maag. “Ik heb een gigantisch schuldgevoel”, stamelt hij. “Ik kon er zaterdag letterlijk niet van slapen en zit er nog steeds mee. Er was totaal niets aan de hand en dan dit. Dit is echt niet normaal.”